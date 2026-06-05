Nekadašnji trener Novaka Đokovića, čuveni Andre Agasi pričao je o nedavnom problemu u kom se našao Janik Siner i ispadanja broja jedan sa Rolan Garosa.

- Postoji razlika između toga da budeš fizički spreman i da budeš pripremljen. I moram da ukažem na manu u toj vrsti pripreme, jer postoji nešto što može da se uradi po tom pitanju. Nije da taj momak ne radi naporno. Nije da nije u formi. Bio je na jednu pobedu od cilja, a ceo žreb mu se otvorio. Mislim da smo svi očekivali da ga vidimo ovde, možda čak i bez izgubljenog seta - rekao je za "TNT" slavni Andre Agasi, nekadašnji grend slem osvajač i trener Novaka Đokovića i dodao:

- Danas su toliko ekspeditivni u pristupu pripremama, oporavku i svemu ostalom. Siguran sam da ima tim lekara i stručnjaka oko sebe, ali ponavljati istu stvar dva puta i očekivati drugačiji rezultat? Tu već podižem obrvu na sve to - naglasio je Agasi.

- Mora da shvati šta treba da promeni - kaže Agasi i daje savet:

- Možda treba da dovede nekog novog u tim. Mora da postoji neki problem sa hidratacijom... Moraš da se nateraš da unosiš tečnost. Bolje je da je imaš u organizmu i da ti ne zatreba, nego da ti zatreba, a da je nemaš.

- Preispitao bih njegov unos tečnosti i da li to radi kako treba. Zaista bih. Ne znam ništa o njegovoj pripremi. Znam da može da igra pet i po sati - to je već dokazao. Znam da je trenutno najbolji igrač na planeti. Ali isto tako znam da nema opravdanja da udari u zid posle sat i 45 minuta - zapitao se Agasi za probleme koje je Siner pokazao na Rolan Garosu gde nije uspeo da dođe do već "upisanog" grend slema.