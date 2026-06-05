Burno je ovih dana u Humskoj. Trener Partizana, Srđan Blagojević je posle nekoliko dana razmišljanja i pregovora klubova u vezi sa obeštećenjem, doneo odluku da napusti Humsku.

Odlučio je da prihvati ponudu Akrona sa kojim ugovara detalje trogodišnje saradnje.

Ponudu, koja je još uvek usmena, prihvatio je, tako da Partizan nema više prepreka u realizaciji posla, kao ni angažovanju novog šefa stručnog štaba, a to bi trebalo da bude najverovatnije, Žarko Lazetić.

Blagojevića je novi ugovor sa Partizanom vezivao do leta 2028. godine, a u sebi je sadržao i otkupnu klauzulu od 1.000.000 evra, koju ruski klub, naravno, nije aktivirao, već se dogovorio sa crno-belima o isplati dela pomenutog iznosa kako bi angažovao trenera.

U međuvremenu je već obavio razgovor sa generalnim direktorom Akrona, koji mu je ponudio trogodišnji ugovor i skoro duplo veća primanja (oko 35.000 evra mesečno bez bonusa), stavljajući ga kao prioritetni izbor ispred dvojice ruskih trenera.

Dogovor trenera i ruskog kluba je brzo postignut, ali je postojao problem sa pomenutim obeštećenjem koje je potraživao Partizan, pa je Blagojeviću i Akronu dato do petog juna da reše situaciju, jer posle toga nije bilo izlaza.

Na kraju je ipak došlo do dogovora, Blagojević napušta crno-bele drugi put u nekoliko meseci, a Partizan će uz novog trenera morati da koriguje plan priprema koji je bivši već napravio i pripremio.