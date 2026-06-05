Srpska teniserka Aleksandra Krunić plasirala se u finale ženskog dubla na Rolan Garosu nakon što je u tandemu sa Kazahstankom Anom Danilinom savladale japansko-tajvanski par Šuoko Aojama i En Šuo Lijang sa 2:0 (7:5, 6:2).

Alekandra i Ana loše su otvorile meč i dozvolile rani brejk rivalkama i prednost od 3:0. Ipak, brzo su se vratile u igru, dva puta oduzimale servis i serijom na kraju 0:3 poveli.

Drugi set je jako brzo rešen pa će Srpkinja i Kazahstanka igrati reprizu finala od prošle godine protiv Sinijakove i Tauzend koje brane titulu u Parizu.