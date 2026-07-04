Protivnice u Krunić i Daniline u osmini finala ženskog dubla biće pobednice meča Nel, Olmos - Ejkeri - Glison.

Ukrajinke su osvojile prvi set i tako iskoristile loše otvaranje Krunić i Daniline.

Napravile su Jastremska i Kalinina brejk, bile sigurne na svoj servis i stvorile ključnu prednost - 3:0 - i osvojile prvi set.

Krunić i Danilina furiozno su počele drugi set.

Napravile su dva brejka - prvi je odmah „poništen“, dok su u četvrtom gemu Srpkinja i Kazahstanka sačuvale svoj servis i kapitalnu prednost.

Potom su još jednom napravile brejk za vođstvo 5:2, da bi Ukrajinke odgovorile osvojivši naredna dva gema, čak su i spasle brejk-set loptu. Ipak, u 10. gemu nisu osvojile ni poen - 6:4.

Krunić i Danilina su bile dominantne u odlučujućem delu igre.

Ekspresno su povele 3:0, a do kraja nisu dopustile Jastremskoj i Kalinini da osvoje ni gem.