Nekadašnji napadač Crvene zvezde Petar Orlandić novi je fudbaler niželigaša Kačera iz Belanovice, koji gradi ekipu od dobro poznatih iskusnih imena srpskog fudbala.

Organizator svega je bivši igrač Partizana i Crvene zvezde Miloš Bosančić, koji će biti i igrač kluba, a stigli su i brojni drugi bivši igrači Večitih, kao i bivši reprezentativci.

Orlandić je za Zvezdu igrao u periodu od 2015-2017. godine, kada je stigao iz Zete, a nakon perioda na pozajmici u Hapoelu iz Tel Aviva.

Sa Marakane je prešao u portugalski Unijao, a kasnije nastupao i u Kini, na Malti, za Spartak iz Trnave, pa se potom vratio u Zetu, da bi usledio niz klubova u regionu, pošto je nastupao za Zvijezdu 09, Otrant-Olimpik iz Ulcinja, Podgoricu i Jezero.