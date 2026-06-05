Najbolji igrač ABA lige za sezonu 2025/26, Bogoljub Marković, završio je saradnju sa Megom i naredne sezone igrNajbolji igrač ABA lige za sezonu 2025/26, Bogoljub Marković, završio je saradnju sa Megom i naredne sezone igraće za Milvoki.

Bogoljub Marković, proglašen za najkorisnijeg igrača (MVP) ABA lige u sezoni 2025/26, zvanično je napustio KK Mega i naredni korak u karijeri vodi ga u NBA ligu, gde će nastupati za Milvoki Bakse. Klub iz Beograda potvrdio je njegov odlazak putem društvenih mreža, dok su mediji prethodnih dana već najavljivali ovaj transfer.

Marković je dres Mege nosio od 2021. godine i ove sezone ostvario je impresivne rezultate: prosečno je beležio 18,3 poena, 9,1 skok i 2,5 asistencija po utakmici uz indeks korisnosti od 23,8. U tri navrata tokom sezone zabeležio je indeks preko 40 – protiv Borca u Čačku (26 poena, 16 skokova), Krke (30 poena, 10 skokova) i Crvene zvezde (29 poena, 10 skokova, šest asistencija), dok je na deset utakmica ostvario dabl-dabl učinak.

Za prvi tim Mege debitovao je januara 2023. protiv Cibone. Kao član razvojnog tima OKK Beograd u sezoni 2023/24 bio je najbolji skakač prvog dela KLS-a i izabran među idealnu petorku. Tokom juniorske karijere tri puta je osvojio Juniorsku ABA ligu (2022–2024), dva puta titulu Juniorske lige Srbije (2023. i 2024.), jednom Kadetsku ligu Srbije (2022.) i Juniorsku Evroligu (2022). Na finalnom turniru Juniorske ABA lige 2024. proglašen je MVP-jem.

Na međunarodnoj sceni istakao se u aprilu 2024. učestvujući na Najki hup samitu u Portlandu i kampovima za mlade talente u Trevizu i Solt Lejk Sitiju prethodne godine. Debitovao je za seniorsku reprezentaciju Srbije u novembru 2024. protiv Danske.

Kao član U18 reprezentacije Srbije osvojio je zlato na Evropskom prvenstvu u Nišu tokom leta 2023. godine i bio deo idealne petorke turnira.