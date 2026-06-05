Vredno se radi u Ljutice Bogdana ovih dana gde se završavaju transferi pred početak priprema i okupljanja igrača koje je zakazano već za 15. jun.

Šampion Srbije uskoro bi trebalo da bude jači za Muhameda Abu Fanija i Mohameda Čama, ali najverovatnije i Kipranina Loizosa Loizua koji će uskoro krenuti put Beograda.

Kako piše kiparski portal "Kerkida", samo lekarski pregledi dele ofanzivca od potpisa za Zvezdu u transferu vrednom 3.000.000 evra.

To vrlo verovatno znači da će Loizou nakon prijateljske utakmice protiv Lihtenštajna stići u Srbiju gde će završiti svu potrebnu papirologiju i biti promovisan u novo pojačanje.