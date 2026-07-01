Ipak, nisu odmah želeli da ga uzmu u svoje redove, već su ga ostavili godinu dana u Megi, gde je postao i MVP ABA lige.

Pominjalo se da bi već sada mogao da se vrati u NBA ligu i da se nametne treneru Tejloru Dženkinsu, koji je i izrazio želju da ga vidi tokom Letnje lige, a onda da odluči o njegovom statusu, dok je sada stavljena i tačka na priču.

Kako javljaju insajderi iz Sjedinjenim Američkih Država, Bogoljub Marković je potpisao ugovor sa Milvoki Baksima.

Ovu informaciju je preneo Džejk Fišer, koji kaže da je Bogoljub Marković potpisao ugovor koji ima i jedan izuzetak. Radi se o poznatom pravilu o "izuzetku druge runde", gde ekipa može da potpiše igrača iz druge runde, pa čak i ako nemaju mesta u svom "seleri kepu".