Srpski teniser Novak Đoković izjavio je večeras da je prezadovoljan pobedom protiv Grka Stefanosa Cicipasa i plasmanom u treće kolo Vimbldona.

Đoković se plasirao u treće kolo Vimbldona, pošto je večeras u Londonu u drugom kolu pobedio Cicipasa 6:3, 6:4, 6:2.

- Volim tu staru teritoriju da se vratim u najbolje dane. Očigledno je da sam prezadovoljan kada odigram ovako i sve je bilo u najboljem redu pa je ukazivalo da će se ovako i završiti - izjavio je Đoković posle meča.

Meč je odigran na Centralnom terenu pod zatvorenim krovom.

- Imao sam jedan od najboljih dana za ritern, pogotovo u trećem setu kada sam bio miran. Sve mi je išlo na ruku iako je on bio snažan i precizan, ali anticipacija se popravila i bolje sam mu čitao servise od sredine drugog seta. Opet je lepo biti u dvorani na Vimbldonu i presrećan sam što idem u sledeće kolo - dodao je srpski teniser.

Srpski teniser će u trećem kolu Vimbldona igrati protiv Francuza Artura Rinderkneša.

- Sjajno se osećam, bio sam ovde toliko puta i ne želim da propuštam priliku za Vimbldon. Meni je ovo ostvarenje dečačkog sna. I kada imam preko 30 godina i dalje se isto osećam. Nije to kliše, ja verujem u to da godine nisu samo broj - istakao je Đoković.