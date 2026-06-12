Predsednik Italijanskog teniskog saveza Anđelo Binagi govorio je o Janiku Sineru.

On je doživeo kolaps na Rolan Garosu.

-Previše je pobeđivao i previše igrao, tako da, da se nije desilo tog četvrtka, desilo bi se svakako nekoliko dana kasnije. U Rimu je već bio u tom stanju, a onda ga je protiv Medvedeva kiša spasila -rekao je Binagi.

Siner je odradio medicinske testove i biće spreman za Vimbldon.

On je nanizao titule na svim mastersima ove sezone, pre nego što je zakazao na Rolan Garosu.

Ostaje da se vidi kako će Siner izgledati kad se vrati na teren...