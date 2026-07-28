Prema informacijama portala Hayom, glavni favorit za novog centra „žutih“ postao je doskorašnji član Fenerbahčea Armando Bejkot.

Velika dilema ostaje status kubanske „petice“, koja je slobodna u izboru nove sredine posle rastanka sa Crvenom zvezdom. Navodno, glavnu prepreku predstavlja zabrinutost Makabija za njegovo zdravstveno stanje.

Bivši košarkaš Burgosa i Valensije na otvaranju prošle sezone doživeo je prelom metatarzalne kosti stopala, što ga je od terena odvojilo na šest meseci. Stavilo je to veliki znak pitanja iznad glave 32-godišnjaka, iako je on lično obavestio klub da je potpuno fizički spreman.

Pregovori su i dalje u toku, međutim i moraće iskusni dvometraš iz Havane da sačeka na epilog. On je prošle sezone u crveno-belom dresu nastupio osam puta u elitnom takmičenju, uz proseke od 5,1 poena i 1,9 skokova po meču.