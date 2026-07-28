Mladi reprezentativac Srbije i dosadašnji igrač Palerma, Aljoša Vasić, napustio je redove tima sa Sicilije i preselio se u ekipu Sudtirol.

Vezista koji je rođen u Italiji, ali je odlučio da prihvati poziv zemlje odakle vuče korene i zaigra za Srbiju, svojevremeno je igrao sjajan fudbal, ali je potonuo.

Sada će pokušati da oživi karijeru u ekipi koja već godinama pretenduje na sam vrh Serije B i traži promociju u najjači rang.

Aljošu su prozivali i "novim Sergejem Milinkovićem Savićem", a pre nekoliko godina pričao je za naš portal.

- Ja sam rođen ovde u Italiji, ali su moji roditelji poreklom iz Banjaluke. Bar dva puta godišnje sam u Republici Srpskoj. Prija mi da budem tamo i da malo promenim sredinu - pričao je pre nekoliko godina Aljoša za sport.alo.