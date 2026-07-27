Nekadašnji fudbaler Real Madrida i Rajo Valjekana, Borha Ferer preminuo je ovog ponedeljka u 44. godini nakon teške bolesti, javlja španski Telesinko.

Fudbaler rođen u Barseloni, 6. februara 1982. godine proveo je najveći deo svoje karijere igrajući u španskom fudbalu za ekipe Hereza, Real Madrida, Ponferadine, Rajo Valjekana, Kasteldefelsa i Alkale, gde je završio svoju karijeru.

On je bio deo tima Hereza koji je ostvario promociju u drugu diviziju u sezoni 2001/22, a tu se zadržao četiri sezone. Nažalost, 2024. godine je podvrgnut teškoj operaciji, a godinama se borio sa teškom bolešću.

- Herez sa velikom tugom obaveštava javnost da je preminuo Borha Ferer Salovera, koji je bio primer snage i otpornosti u borbi sa ozbiljnom bolešću poslednjih godina. Klub želi da izrazi najdublje saučešće porodici, prijateljima i njegovim najbližima u ovim teškim trenucima. Neka počiva u miru - napisao je klub iz Kadiza, a pored toga je objavio i snimak sa natpisom "nećemo te zaboraviti".

Telesinko navodi da je teška bolest bila povezana sa njegovim mozgom i da je kompleksna operacija bila izvršena upravo nad ovim organom. Nažalost, od toga nije uspeo da se oporavi.