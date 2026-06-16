Real Madrid u novu sezonu ulazi s velikim kadrovskim promenama, kako na terenu, tako i pored njega.

Predsednik najtrofejnijeg svetskog kluba Florentino Perez je posle 13 godina na klupu vratio legendarnog Žozea Murinja, a Portugalac polako slaže kockice pred početak nove sezone.

Kada je igrački kadar u pitanju, čuveni strateg kojeg zovu „posebni“ ima glavnu reč kada su u pitanju dolasci i odlasci, pa je uveliko počeo sa rezovima i pojačanjima.

Kako pišu španski mediji, četvorici fudbalera je poručio da mu njihove usluge više nisu potrebne i da imaju odrešene ruke u izboru nove sredine. Među otpisanima su defanzivci Raul Asensio, Ferland Mendi i Fran Garsia, te vezni fudbaler Dani Sebaljos.

S druge strane, među „kraljeviće“ stižu (još uvek bez zvanične potvrde) četiri nova fudbalera – Mark Kukurelja, Ibrahima Konate, Denzel Damfris i Bernardo Silva.