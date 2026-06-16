Arina Sabalenka, beloruska teniserka i trenutno prvoplasirana na VTA listi, priznala je da je doživela traumatično iskustvo i psihološke probleme posle eliminacije sa Rolan Garosa.

Ona je, podsetimo, poražena u četvrtfinalu prestižnog grend slema od Ruskinje Dijane Šnajder.

- Posle tog poraza sam otišla kod psihijatra. Bilo mi je neophodno da se oporavim od tog neuspeha. Stalno sam razmišljala o njemu. Bio je to veoma težak poraz - prenosi „Teniski hram“ izjavu Sabalenke.

Dalje, navodi da joj je bila neophodna profesionalna pomoć kako bi se pripremila za predstojeće turnire na travi, pre svih Vimbldon.

- Trebala mi je pomoć kako da se udaljim od tog šoka, da odem napred. Mnogo mi je pomogao taj potez. Naučila sam nešto o sebi – dodala je Sabalenka.