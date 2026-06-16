Selektor fudbalske reprezentacije Irana Amir Galenoi izjavio je da je njegovoj ekipi naređeno da napusti Sjedinjene Američke Države i vrati se u svoju trening bazu u meksičkoj Tihuani samo nekoliko sati posle utakmice protiv Novog Zelanda, preneo je danas AP.

Fudbalske reprezentacije Irana i Novog Zelanda odigrale su danas u Inglvudu bez pobednika 2:2, u utakmici prvog kola grupe G na Svetskom prvenstvu.

AP navodi da selektor Irana Galenoi nije rekao ko je naredio njegovom timu da ode ranije nego što je planirano. Reprezentacija Irana je očekivala da će provesti noć u Kaliforniji kako bi se oporavila od utakmice, ali im je posle meča protiv Novog Zelanda rečeno da svi moraju odmah da se ukrcaju u avion za put od oko 225 kilometara nazad do Tihuane.

- Proveli smo dosta vremena u putu, nisu nam dali ni priliku da se oporavimo. Posle današnje utakmice, rečeno nam je da moramo odmah da odemo. Veoma je važno da imamo vremena za oporavak, ali od nas su tražili da se ukrcamo u avion i vratimo se u naš kamp u Tihuani i to nas zaista uznemirava. Mislim da je naš tim možda i najviše ugnjetavan na ovom SP - rekao je Galenoi i dodao:

- Iskreno, ne znamo zašto nas vraćaju. Mislim da je to veoma čudno. Izgleda da drugi planiraju umesto nas. Odluke se donose negde drugde. Trebalo je da dođemo dve noći pre utakmice i da ostanemo večeras da se oporavimo i vratimo sutra u vreme ručka.