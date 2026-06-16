Fudbalska javnost u Bosni i Hercegovini i dalje je opijena uspehom na startu Svetskog prvenstva.

Junak remija s Kanadom (1:1) bio je Jovo Lukić, rođeni Šapčanin, koji je u prvom poluvremenu odlično skočio i doveo svoj tim u vođstvo udarcem glavom.

Ali, komšije već u četvrtak očekuje daleko veći izazov – duel protiv selekcije Švajcarske, najvećeg favorita za prvo mesto u Grupi B.

- Moramo da pristupimo ozbiljno i pokušamo da pobedimo utakmicu ako želimo nešto više. Švajcarska i Katar su odigrali 1:1, ali svi smo svesni da su bili kvalitetniji. Imamo i mi kvalitet i videćemo šta će se desiti - rekao je Lukić.

Mada je od utakmice sa Kanadom prošlo nekoliko dana, emocije ga i dalje nisu napustile.

- Meni se utisci još nisu slegli. Sve mi deluje kao san. San mi je bio da zaigram na Svetskom prvenstvu. Zaigrao sam i dao gol za svoju državu. Što se mene tiče, mogu sutra da umrem - emotivno je poručio napadač Bosne i Hercegovine, koji je stekao veliku popularnost među navijačima „zmajeva“:

- Supruga mi kaže da iskačem i iz frižidera. Iskreno, ne obazirem se previše na sve to. Ne pratim mnogo medije jer kada ih previše pratiš, možeš se opteretiti.