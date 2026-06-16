Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Ana Danilina iz Kazahstana nisu uspele da se plasiraju u četvrtfinale WTA turnira u Berlinu u dubl konkurenciji, pošto su danas u osmini finala poražene od Amerikanke Azije Muhamad i Fani Stolar iz Mađarske 3:6, 7:6 (8:6), 10:6.

Meč je trajao jedan sat i 38 minuta. Krunić i Danilina su na turniru u Berlinu bile postavljene za prve nosioce.

Muhamad i Stolar će u četvrtfinalu igrati sa pobednicama meča Koko Gof (SAD)/Džesika Pegula (SAD) - Anastasija Potapova (Austrija)/Dijana Šnajder (Rusija).

WTA turnir u Berlinu se igra za nagradni fond od 1.206.446 evra.