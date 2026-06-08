Mira Andrejeva je postala šampionka Rolan Garosa i sa osmog mesta je skočila na šesto po završetku turnira u Parizu.

Mira Andrejeva je šampionka Rolan Garosa i sa osmog mesta je skočila na šestu poziciju.

U vrhu i dalje nema promena, Arina Sabalenka je prva na svetu, dok je Jelena Ribakina druga.

Kada su srpske teniserke u pitanju, najboljerangirana naša igračica je Lola Radivojević, koja je 152. na planeti, dok je 182. Teodora Kostović, a Olga Danilović je pala za 46 mesta i sada je 197. na WTA listi.

Nakon što je izgubila u finalu dubla na Rolan Garosu, Aleksandra Krunić je zadržala peto mesto na planeti, na listi najboljih dublašica.