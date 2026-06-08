Rođeni Šapčanin i momaksa srpskim pasošem Jovo Lukić pozvan je u reprezentaciju Bosne i Hercegovine i igraće na Svetskom prvenstvu u dresu ove selekcije.

Selektor Sergej Barbarez bio je na udaru jer ga je uvrstio na spisak, pre svega zbog njegovog porekla. Ipak, logično je bilo da bude mesta za igrača koji je bio najbolji strelac rumunske lige.

Sada je Lukić na udaru u Srbji i to zbog poteza tokom intoniranja himne Bosne i Hercegovine. Ruka na srcu njega, Tarika Muharemovića, ali i Nikole Katića oduševila je javnost u Bosni i Hercegovini. Oni su mogli da biraju između Srbije, Slovenije i Hrvatske, ali su svi izabrali BiH.