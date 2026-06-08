-Bila je ovo teška utakmica za nas. Dozvolili smo im previše šansi. I taj gol koji smo primili... Rekli smo da to ne sme da se dešava. Praktično smo sami sebi dali gol - započeo je Dalić.

Na pitanje zašto Toni Fruk nije dobio priliku, iako je bio najavljen, selektor je odgovorio:

-Trebalo je da nastupi, ali nažalost, situacija to nije dozvolila. Nakon što smo izvršili tri izmene, imali smo problema sa štoperima, pa tok utakmice nije to dopustio. Žao mi je zbog toga, jer je trebalo da igra.

Upitan o situaciji sa Andrejom Kramarićem, Dalić se bacio opasku prema novinarima.

-Meni se ne žali, svaki trening odradi maksimalno. Svaku utakmicu želi da igra. Možda vi imate druge informacije, ha-ha. Bolje mi recite da znam.

Čini se da ima puno nedoumica za premijerni meč sa Englezima, ali je i tu Dalić "reternirao".

-Nisam tip koji odustaje od svojih principa. Hrvatska je u devet godina osvojila tri medalje. Radim onako kako mislim da je najbolje, a iza toga stoje rezultati. Sve drugo me ne zanima i ne bavim se drugim stvarima. Jasno mi je da moramo biti brži i energičniji. Danas je Marko Pašalić to pokazao. Znam da ne mogu sav teret da iznesem sa senatorima, ali složićemo ono što je najbolje. Biće to tri teške, neizvesne i borbene utakmice i potreban nam je svaki igrač - završio je Dalić.