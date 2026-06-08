Dr Entoni Ivanković, jedan od najcenjenijih Srba u Sjedinjenim Američkim Državama i istaknuti olimpijac iz bivše Jugoslavije, preminuo je u Čikagu u 88. godini života.

Čovek koji je spojio vrhunski sport i svetsku medicinsku karijeru, rođen je 25. marta 1936. godine u Debeljači. Tokom svog bogatog života ostvario je neverovatne uspehe na oba polja, ostavljajući neizbrisiv trag gde god bi se pojavio.

Ivanković je zlatnim slovima upisan u istoriju našeg veslanja. Bio je višestruki šampion Jugoslavije, a nacionalni dres ponosno je nosio na Svetskom prvenstvu u veslanju 1958. godine, kao i na Olimpijskim igrama u Rimu 1960. godine.

Nakon što je završio studije medicine u Zagrebu i specijalizaciju u Nirnbergu, dr Ivanković se 1965. godine sa suprugom Olgom i sinom Danijelom preselio u SAD. Tamo počinje njegova druga, podjednako impresivna karijera.

Specijalizovao je anesteziologiju na Univerzitetu u Čikagu, a ubrzo je postao profesor i predavač na prestižnim medicinskim fakultetima poput Striča, Prikera i Raš univerziteta. Na Raš univerzitetu je bio direktor Medicinskog centra pune 26 godina, sve do penzionisanja 2006. godine.

Iza sebe je ostavio suprugu Olgu, sa kojom je bio u skladnom braku čak 66 godina, brata Josipa, sinove Danijela (uspešnog ortopedskog hirurga) i Stivena, kao i šestoro unučadi: Sofi, Entonija, Lukasa, Katarinu, Honoriju i Izidora.



