Srđan Blagojević više nije trener Partizana prenosi "Mozzartsport"!

Čekalo se da se samo na papiru završi ono što su se crno-beli dogovorili sa Akronom prethodnih dana, a danas je i taj deo završen. Partizan je prodao trenera i zaradiće 150.000 evra obeštećenja, a mogao bi, kroz razne bonuse ako ih Blagojević ostvari, još duplo toliko.

Time je definitivno stavljena tačka na mandat Srđana Blagojevića u Partizanu i sada je otvoren put promociji Saše Ilića u novog šefa stručnog štaba.

Blagojević je imao dva mandata u Partizanu u jednoj sezoni, što je krajnje neobična situacija za klub iz Humske 1. Bio je u velikoj meri jabuka razdora u upravi kluba, a na kraju je otišao i on i Predrag Mijatović, potpredsednik za sportska pitanja, koji je insistirao do poslednjeg dana na tome da Blagojević nije trener za Partizan.

Ostaje da se vidi konačni rasplet...