Bila je tako blizu da u dublu podigne pehar, ali... Na kraju solidno je zaradila.

-Prošle godine sam vraćala dugove, ove godine ne vraćam više dugove, tako da... Svi me zezaju za kola - što vozim svog starog Ševroleta iz 2012 - ali mislim da ću i dalje da ga vozim! Uzela sam sebi karte za Selin Dion za avgust, to mi je najveća želja, ali mi je jednu kartu poklonila najbolja drugarica za rođendan. Mislim da će pre to biti to neko putovanje, koncert... Ja nisam materijalista, malo šta mene zanima od tih stvari, tako da mi ne donosi to nikakvu sreću. Možda neka predstava, ali pre svega Selin Dion. Bitno da ne vraćam dugove, to mi je prvi deo, videćemo za dalje! - vidimo ponovo osmeh na licu Aleksandre Krunić uz ove reči.

Govorila je i o svom nadimku.

-Mene zovu komarac, jer letim svuda i sve nerviram, svuda sam - zaključila je ona.