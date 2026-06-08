Nekadašnji trener Crvene zvezde Vladan Milojević bez posla je od odlaska sa "Marakane" krajem prošle godine.

Pominjali su se Ludogorec, pa poneki kiparski klubovi, a kako piše "Meridiansport" Milojević bi mogao ponovo u Saudijsku Arabiju i to u redove Al Tavona.

Navodno je ovaj klub zainteresovan za vinovnika velikih uspeha Zvezde u 21. veku.

Milojević je u dosadašnjoj karijeri radio kao trener Javora, Čukaričkog, Omonije, Panioniosa, Al Ahlija, AEK-a, Al Etifaka, APOEL-a i Apolona iz Limasola, naravno, pored Zvezde.