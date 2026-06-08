Ipak, prema poslednjim informacijama koje stižu od "preko bare", moraće da sačekaju još najmanje godinu dana.

Kako su saopštili mediji u Americi, a potvrđeno je i od strane grčkog "SDNA", kapiten reprezentacije Srbije odigraće u najjačoj ligi sveta još barem jednu sezonu.

Nije tajna da su ga priželjkivali navijači Partizana ponovo u crno-belom dresu, ali i da su se potajno "krađi" nadali grčki velikani iz Evrolige.

Sledeće je pitanje u kom će klubu sledeće sezone igrati, budući da je u Los Anđeles Klipersima imao prilično malu minutažu u 2026. godini.

Ukupno je prošle sezone imao 19,7 minuta po utakmici, sa prosekom od 7,4 poena, 2,8 skoka i 2,2 asistencije.