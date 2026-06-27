Neće biti iskusnog šutera u reprezentaciji Srbije tokom julskog prozora, ali se očekuje da bude na raspolaganju selektoru Alimpijeviću za izazove u avgustu.

Otkrio je Bogdanović šta ga i dalje gura da igra na visokom nivou.

-Ljubav prema košarci koja traje od malena i naravno želja da kad god mogu budem najbolja verzija sebe. Kada igram sa reprezentacijom to je onda posebna emocija koja me motiviše da igram u dresu Srbije. Tada imam priliku da učinim naše ljude ponosnim i svaki izlazak na teren je za njih - započeo je Bogdanović za "Vogue Adria".

Kapiten reprezentacije uvek stavlja tim ispred sebe.

-Ne razmišljam mnogo o ličnim kvalitetima jer je tu najbitnija timska dinamika. Bitno mi je da se dobro slažemo i podržavamo na terenu kao i van njega, tako da je moj najbolji kvalitet možda to sto održavam prijateljstvo i tu zajednicu.

Draža mu je Evroliga od NBA, gde igra već devet godina.

-U Evropi mnogo više vremena posvećujemo taktici i analizi protivnika, i imamo mnogo više vremena za trening kako bi se spremili za te utakmice. NBA tempo je mnogo intenzivniji i rekao bih da je fokus više na sopstvenom timu ali i individualnoj odgovornosti. Mentalno u NBA moram da budem spreman da se stalno prilagođavam, zbog učestalih putovanja, nema rutine koja je ista. NBA dozvoljava slobodniju košarku koja se igra brže, sa manje prekida i većom autonomijom u igri. Evroligaška košarka je taktički disciplinovanija i strože regulisana i dosta utiču očekivanja i pritisci publike na igru.

Kobi Brajant bio je njegov uzor kada je košarkaški odrastao.

-Kobi Brajant i njegov Mamba mentalitet su me dosta inspirisali kad sam bio mlađi. Bio je jako posvećen i imao je poseban, iskren pristup sportu. Nisam imao priliku da igram protiv njega, ali ispratio sam njegov poslednji meč u karijeri.

Najveća mana mu je, kako sam kaže, to što uvek kasni.

-Saigrači bi definitivno rekli da me čekaju posle treninga ili utakmice jer sam uvek poslednji u teretani ili svlačionici. To se onda odrazi i na privatni zivot jer svuda kasnim ‘akademskih 15 minuta’. Mislim da su se do sad svi navikli pa me prevare za početno vreme - zaključio je.