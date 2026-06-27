Čelnici Olimpijakosa su danas u popodnevnim časovima dočekali golmana Crvene zvezde Balšu Popovića koji će u narednim satima obaviti preostale formalnosti i potom zvanično postati novi čuvar mreže kluba iz Pireja.

Crnogorski reprezentativac je stigao u Atinu gde je na aerodromu sumirao prve utiske, ne skrivajući zadovoljstvo zbog praktično završenog transfera.

- Veoma sam uzbuđen što sam ovde. Olimpijakos je evropski gigant i jedva čekam da igram pred ovim navijačima. Mislim da je ovo bio idealan trenutak da dođem, posle savršene prošle sezone za mene, kako bih sada zaigrao za Olimpijakos. Nisam mogao da kažem ne. Silno sam želeo da dođem ovde. Sanjam da ćemo osvojiti duplu krunu i, naravno, da ću igrati u Ligi šampiona - rekao je Popović.

Grčki mediji podsećaju da je dogovoreno obeštećenje 1.500.000 evra, dok će Zvezdi pripasti i 15% od narednog transfera.