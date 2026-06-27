Selektor Japana Hadžime Morijacu rekao je da je Brazil jedan od najboljih timova na svetu, ali je dodao i da njegova ekipa ima šansu da pobedi petostruke prvake planete.



-Brazil je jedan od najboljih timova na svetu i mi ih neizmerno poštujemo. Ali kada se meč počne, sve je moguće. Mi takođe imamo šansu da pobedimo. U našem poslednjem meču, pokazali smo da nismo lak protivnik - rekao je Morijacu.



Japan je 14. oktobra prošle godine pobedio Brazil u Tokiju rezultatom 3:2 u prijateljskom meču, iako je gubio 2:0 na poluvremenu.