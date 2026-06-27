Selektor Japana Hadžime Morijacu rekao je da je Brazil jedan od najboljih timova na svetu, ali je dodao i da njegova ekipa ima šansu da pobedi petostruke prvake planete.
-Brazil je jedan od najboljih timova na svetu i mi ih neizmerno poštujemo. Ali kada se meč počne, sve je moguće. Mi takođe imamo šansu da pobedimo. U našem poslednjem meču, pokazali smo da nismo lak protivnik - rekao je Morijacu.
Japan je 14. oktobra prošle godine pobedio Brazil u Tokiju rezultatom 3:2 u prijateljskom meču, iako je gubio 2:0 na poluvremenu.
SP2026
Čeka nas spektakl: Japan opasno preti Brazilcima
Japan i Brazil igraju meč 1/16 finala u ponedeljak od 19 časova
Zvezda završila najveći transfer leta, reprezentativac potpisao i doneo crveno-belima 1.500.000 evraPrethodna vest
Selektor Japana Hadžime Morijacu rekao je da je Brazil jedan od najboljih timova na svetu, ali je dodao i da njegova ekipa ima šansu da pobedi petostruke prvake planete.
SP2026
Najnovije
Najčitanije
20min
Ana Ivanović otvorila dušu: Poslala emotivnu poruku najvoljenijem muškarcu, objavila fotografiju koja je raznežila sve
53min
Nezapamćen skandal na Mundijalu: Kapiten najveće senzacije Svetskog prvenstva, optužen za silovanje!
1D
Otac Srbin, majka Hrvatica, a ona je nova teniska zvezda: "Mojim roditeljima je to bilo veoma važno, osećam se blagosloveno"
1D
Komentari (0)