Bešiktaš je u petak i zvanično obezbedio mesto u Evroligi, vraćajući se u najelitnije evropsko košarkaško takmičenje posle 13 godina pauze.

Posle plasmana Bešiktaša u Evroligu, Alimpijević je za "Eurohoops" govorio o značaju ovog uspeha, podsećajući na san koji je imao kada je pre tri godine došao u klub.

-Da, rekao sam pre tri godine, kada sam došao u Bešiktaš, nakon što sam video sve – infrastrukturu, navijače i strast koju navijači imaju prema košarci – i shvatio koliko je klub veliki, rekao sam da mi je san da igram u Evroligi. I da, sada je to stvarnost. Postalo je realnost. Zato sam zaista uzbuđen i srećan. Ali važnije od toga kako se ja lično osećam ili koliko sam ponosan na ovu situaciju jeste to da je ovo mnogo važnije za klub i navijače, jer je danas zaista veliki dan za Bešiktaš i sve njegove pristalice - rekao je Alimpijević.

Gledajući unapred na prvu sezonu kluba u Evroligi, srpski trener je naglasio da će očekivanja u velikoj meri zavisiti od rostera koji Bešiktaš uspe da sastavi, uz akcenat na to da moraju biti konkurentni od prvog dana.

-Pre svega, moramo da vidimo kakav ćemo roster napraviti pre nego što možemo da kažemo šta je realno, šta nije i kakva bi trebalo da budu naša očekivanja. Ali za nas, kao Evroligaše početnike, moramo da pokažemo da možemo da budemo konkurentni, da igramo dobru košarku i da učinimo da naši navijači i ljudi koji vole Bešiktaš uživaju u našim utakmicama. I sigurno, sva ova velika imena koja dolaze u dvoranu Bešiktaša učiniće to sjajnim iskustvom za naše navijače. Kao što sam rekao, moramo da budemo dosledni tokom cele sezone. Ovo je nešto potpuno drugačije. Ljudi koji nisu igrali u Evroligi ne znaju koliko je težak raspored i kakve uspone i padove može da donese. Ali za nas sada, pošto ulazimo na Evroligaško tržište kasnije od ostalih timova, naš prioritet je da napravimo dobar roster koji može da doprinese i bude konkurentan u oba veoma zahtevna takmičenja - rekao je srpski stručnjak.

Alimpijević je takođe otkrio da Bešiktaš nije počeo planiranje rostera oko učešća u Evroligi pre zvanične objave, ističući da to ne bi bio profesionalan pristup.

-Nismo počeli pre ove objave, jer ne bi bilo profesionalno da pravimo jedan ili drugi roster pre nego što znamo u kojoj ligi ćemo igrati. Tako da smo, da, odmah nakon objave počeli. Naravno, već smo imali ideje unutar kluba o tome da stvorimo nešto, i radili smo na tome i pre objave. Veoma smo zadovoljni tim. Sada dodajemo igrače u roster.

Govoreći o širem razvoju evropske košarke, Alimpijević je izrazio mišljenje da Turska zaslužuje veću zastupljenost u Evroligi i da Bešiktaš može da postane dugoročni član takmičenja.

-Pre svega, verujem da je tursko tržište sjajno. Verujem da Turska u budućnosti zaslužuje tri kluba u Evroligi zbog investicija, infrastrukture, navijača i gradova koje može da ponudi. Zaista verujem da Turska zaslužuje najmanje tri kluba. Tako da da, verujem da Bešiktaš može da pokaže da može da bude veoma dobar partner Evroligi dugi niz godina. Zato verujem da će naredna sezona biti veoma važna za Bešiktaš da se pokaže u Evroligi, posebno uz sve diskusije o proširenju takmičenja na više klubova – na više od 24 ili čak 30 u budućnosti. I, kao što sam rekao, naši navijači će sigurno doneti nešto potpuno drugačije na najvišem nivou za sve Evroligaške klubove - zaključio je Alimpijević.