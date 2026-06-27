Fudbaleri Bosne i Hercegovine režirali su ogroman podvig plasmanom u šesnaestinu finala Svetskog prvenstva, a u noći između srede i četvrtka imaće priliku za novi istorijski iskorak, pošto igraju protiv domaćina turnira, selekcije Sjedinjenih Američkih Država.

Amerikanci u ovaj duel ulaze izuzetno samouvereni. Potpuno su ubeđeni u svoju pobedu i žestoko potcenjuju Bosnu i Hercegovinu.

Nema sumnje da će nadmene izjave preko okeana biti samo dodatno gorivo za fudbalere BiH. Meč se igra u San Francisku, 2. jula u 02.00 sata po našem vremenu.

Novi, skandalozan ispad viđen je na televiziji ABC 7. Novinarka ove kuće je u najavi utakmice javno izjavila kako uopšte ne zna gde se Bosna i Hercegovina nalazi na mapi sveta.

- Sledeće srede igramo protiv Bosne. Šta da mislim o Bosni, kada ne znam ni gde je na mapi? Ne znam prvu stvar o Bosni, ali znam da ćemo ih pobediti sledeće srede - rekla je Abigejl Velez koja radi za ABC 7 i javila se sa Long Biča u Los Anđelesu.