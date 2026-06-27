Fudbalski klub Rijeka blizu je velikog posla. Kako piše tamošnji "Germanijak" njihov najolji igrač Toni Fruk blizu je potpisa za Pariz.

Francuzi bi trebalo da za slobodu hrvatskog fudbalera plate 10 miliona evra.

Da se nešto kuva potvrdio je i sam fudbaler, koji je trenutno sa reprezentacijom Hrvatske na Mundijalu...

- Ne znam što da vam kažem... Radi se na transferu, to je normalan sled događaja. Klub živi od prodaje igrača, vreme je da krenemo dalje. I ja sam ambiciozan, želim da se okušam u nekoj jakoj ligi, da vidim gde mi je granica.