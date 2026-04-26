Fudbaleri Rijeke i Hajduka odigrali su bez golova u derbiju 32. kola HNL-a. Ovim rezultatom je zagrebački Dinamo i matematički obezbedio titulu šampiona Hrvatske, 26. u istoriji. "Modri" na vrhu tabele imaju 73 boda nakon pobede nad Istrom, a remi u "Jadranskom derbiju" im je doneo naslov prvaka.

Meč na Rujevici nije doneo lep fudbal, ali je ostao u senci skandaloznog ponašanja navijača oba tima, koji su pominjali Partizan, ali i Srbiju generalno.

Uvertira je bio transparent navijača Rijeke koji je dočekao sve koji su dolazili iz Splita na nadvožnjaku ka Rijeci i na kom je pisalo "Od Marjana pa do Žnjana vole srpskog Partizana". Nastavilo se u istom ritmu i tokom utakmice, pošto su organizatori pustili pesmu "Nek' živi ljubav". Povod su snimci koji su se pojavili na mrežama tokom ove godine u kojima se priča o dobrim odnosima "torcide" i "grobara".

Usledio je sraman odgovor gostiju iz Splita koji su pogrdno skandirali na račun Srba.

- Šugava Rijeko, puna si Srba, ne brini, Rijeko, ima još vrba.