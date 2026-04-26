Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Partizan u okviru 179. večitog derbija rezultatom 3:0 i tako obezbedili devetu titulu u nizu, a 37. u istoriji kluba!

Utakmica na "Marakani" počela je mirnijim tokom. U prvih deset minuta nije bilo prevelikih šansi na obe strane, uglavnom su i jedni i drugi opipavali puls protivnika.

Ipak, Zvezda je počela da opravdava ulogu favorita, usledili su sve opasniji napadi domaćina.

Prvu, ozbiljniju priliku na utakmici imali su crveno-beli preko Kataija u 13. minutu, a potom i u 15. kada je ponovo sjajni Zvezdin golgeter bio u prilici.

Ofanzivu Zvezde je krunio Strahinja Eraković u 18. minutu za prednost crveno-belih.

Potom, ekipa Dejana Stankovića je nastavila da pritiska rivala, Kostov je tukao po toj lopti u 22. minutu, ali je Milošević sprečio novi gol domaćina.

A onda i ključan trenutak na utakmici. Adem Avdić je na debiju postigao gol, natrčao je na odbitak i zakucao loptu u mrežu crno-belih za velikih 2:0!

Konačno, prva dobra šansa za Partizan je bila u 29. minutu preko Seka, ali, isprečio se Mateus.

U tim trenucima, posed lopte je bio na strani Crvene zvezde, međutim sporadično su crno-beli pokušavali da ugroze gol protivnika...probali su Dragojević i Vukotić u finišu prdov dela,

ipak, rezultat je ostao nepromenjen.

Imao je Bogdan Kostić u nadoknadi vremena priliku da poravna rezultat, dodao mu je Vanja Dragojević, ali je ta lopta završila pored gola.

Sam početak drugog poluvremena je nakratko prekinut zbog bakljade "delija", ali je igra vrlo brzo nastavljena.

Usledila je i odlična prilika za Zvezdu nakon sjajnog poteza Arnautovića kojim je dodao loptu Kataiju, a on ipak, nije uspeo da ga kruniše pogotkom.

U tim trenucima viđena je i nešto bolja igra Partizana, igralo se ravnopravno na obe strane, ali je crno-belima falila neka ozbiljnija prilika.

A onda, upravo se takva prilika i dogodila u 55. minutu. Sevnula je kontra Partizana, Vukotić je ubacio loptu u kazneni prostor, loše jer reagovao Katai, Ugrešić se nameračio da pošalje loptu u mrežu, ali je Krunić uklizao i ubacio je u korner.

Do kraja, Zvezda je mogla i do ubedljvije prednosti.

U 77. minutu Enem je hteo sve sam, bio je sebičan, nije dodao Duarteu, koji je bio u boljoj prilici, pa je ovako lopta samo završila u rukama Miloševića.

U finišu, crno-beli su mogli do gola, Natho je centrirao za Poltera, ali on nije uspeo dobro da zahvati loptu.

Zvezda je ponovo kaznila Partizan u 87. minutu kada je Seol na dodavanje Elšnika pogodio i tako i definitivno stavio tačku na ovaj meč.

Crveno-beli su tako obezbedili devetu titulu u nizu, a ukupno37. trofej u klupskoj istoriji.

CRVENA ZVEZDA - PARTIZAN (3:0)

Stadion: Rajko Mitić

Sudija: Miloš Milanović

Crvena zvezda: Mateus, Eraković, Veljković, Učena - Seol, Krunić, Elšnik, Avdić - Katai, Kostov - Arnautović

Partizan: Milošević, Roganović, Simić, Mitrović, Milovanović - Dragojević, Ugrešić - Sek, Vukotić, Bogdan Kostić - Polter

Drugo poluvreme:

90. minut - Pet minuta nadoknade do kraja meča...

87. minut - Goool! Seol je pogodio posle prelepog dodavanja Elšnika i Zvezda je ovim golom overila titulu!

84. minut - Sjajno dodavanje Natha za Poltera, ali, nije uspeo dobro da zahvati loptu

79. minut - Dosudio je crveni karton Milanović Stefanu Mitroviću, smatrajući da je namerno igrao rukom, ipak, posle gledanja snimka, zaključio je da je odluka ipak bila prestroga

77. minut - Sebičan je bio Enem, nije asistirao za Duartea koji bi gotovo sigurno pogodio, ali je ovako samo šutirao pravo u golmana Miloševića

68. minut - Goool! Avdić je postigao gol na debiju i to je sada velika prednost Zvezde! (2:0)

66. minut - Katai izlazi i predaje kapitensku traku Kruniću, a u igru ulazi Duarte, a takođe, Enem ulazi umesto Arnautovića

64. minut - Zaleteo se Katai, ipak, sprečili su njegov nalet fudbaleri Partizana

55. minut - Sevnula je kontra Partizana, Vukotić je ubacio loptu u kazneni prostor, loše jer reagovao Katai, ugrešić se nameračio da pošalje loptu u mrežu, ali je Krunić uklizao i ubacio je u korner

54. minut - Imala je Zvezda odličnu priliku, sjajan potez Arnautovića za Kataija koji ipak nije krunisan golom

50. minut - Slobodan udarac za crveno-bele, utakmica je nakratko bila prekinuta zbog bakljade "delija"...

46. minut - Počeo je drugi period igre!

Prvo poluvreme:

45.minut - Minut vremena nadoknade! Imao je Bogdan Kostić sjajnu priliku, pobegao je Učeni, iapk, pored gola je završila ta lopta!

42. minut - Vukotić je tukao po toj lopti, ali je ona završila daleko iznad prečke gola Crvene zvezde...

36. minut - Dva puta u desetak sekundi je Avdić s leđa vukao Roganovića za dres i zato je dobio žuti karton

30. minut - Na kratko je prekinut derbi jer je Ugrešić ostao da leži...

29. minut - Konačno i prva dobra prilika za Partizan! Ugrešić je igrao za Seka, ali se tu isprečio Mateus

22. minut - Odlična reakcija Miloševića, Kostov je bio u sjajnoj prilici!

18. minut - Goool! Eraković za vođstvo crveno-belih! (1:0)

15.minut - Ponovo je u prilici bio Katai

13. minut - Prva, ozbiljnija prilika za Crvenu zvezdu, Katai je šutirao, ali na pravom mestu je bio Milošević

8. minut - Ugeršić je pokušao, ali je to bila laka intervencija za golmana crno-belih

5.minut - Bez velikih prilika za sada na startu utakmice

1.minut - Počela je utakmica!

18.00 - Igrači su na terenu, sve je spremno za 179. večiti derbi!

17:52 - Uskoro nas očekuje početak meča!

17:45 - Petnaest minuta pred početak meča, na "Marakani" ima negde oko 15.000 navijača

16:40 - Izašle su postave, a u timu Partizana nema Zdjelara!

16:15 - Partizan se bori za drugo mesto i sve osim pobede bi moglo da ih spusti na tabeli, ali, zavisi sve i od meča Vojvodine i Železničara

16:10 - Crvenoj zvezdi je i nerešen rezultat dovoljan kako bi obezbedili deveti trofej u nizu

16.00 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen meču Crvene zvezde i Partizana. Uz sport.alo pratite uživo dešavanja sa "Marakane".