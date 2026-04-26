Nikola Jokić je pod istragom NBA lige zbog sukoba sa igračem Minesote Džejdenom Mekdenijelsom, prenosi ESPN.

Timbervulvsi su savladali Denver u četvrtoj utakmici plej-ofa i poveli 3:1 u seriji, a došlo je do velikih tenzija na parketu.

Srpski centar je u jednom trenutku ušao u sukob sa Mekdenijelsom, a situacija je umalo prerasla u ozbiljniji fizički obračun.

Kako navodi Šems Čaranija, liga je pokrenula zvaničnu istragu povodom ovog incidenta. Kako prenosi ESPN, proces uključuje razgovore sa akterima događaja, uključujući igrače i sudije, ali i detaljnu analizu video materijala.