Otkrio je detalje o Jokiću.

-Pričali smo mnogo puta i naravno, jako često. Ono što je jako čudno, način na koji on hoda, način na koji on priča, ljudi misle da on nije previše zainreresovan za košarku. Ali zapravo, on živi košarku 24 časa dnevno - rekao je Alimpijević.

Nastavio je u istom ritmu.

-Imao sam neke lude razgovore sa njim gde on spominje stvari sa košarkaških klinika trenera gde on govori kako je gledao neke utakmice Bešiktaša. Mislio sam da se šali, a onda mi je poslao fotografiju televizora da prati utakmicu. Po mom mišljenju, on je poseban igrač, ne znam da li ćemo imati ovakvog igrača u narednih 100 godina. On igra sa tolikom lakoćom, ima ogroman IQ, način na koji on priča o košarci, to je drugi nivo. On je bio jedan od igrača koje sam prvo pozvao - rekao je Alimpijević.

Jokić je ove sezone ranije završio sezonu u NBA, pa će imati vremena da još jedno leto provede sa reprezentacijom. Srbiju čekaju mečevi sa Bosnom i Hercegovinom i Švajcarskom, pa će domaći navijači ponovo imati da gledaju najboljeg srpskog košarkaša na delu.