Prvi čovek crno-belih je u razgovoru za Mozzart sport otkrio koliko klub iz Humske duguje, a i koliki mu je budžet.

"Dug Partizana trenutno iznosi oko 38.000.000 evra. Budžet kluba je smanjen sa 22.000.000 na oko 13.000.000 evra na godišnjem nivou. Platni fond za radnu zajednicu, igrače i sve zaposlene sada iznosi 781.000 evra bruto na mesečnom nivou, a u klubu je preko 200 ljudi. Primera radi, u novembru 2022. godine taj isti platni fond iznosio je čak 1.265.000 evra. To je smanjenje od četrdeset i nešto procenata“, objašnjava Ljajić.

Značajan napredak napravljen je kada su u pitanju dugovanja prema drugim klubovima, gde su repovi iz prošlosti uspešno sanirani.

"Pre godinu i po dana dugovali smo novac za čak 27 klubova. Danas je Budućnost iz Podgorice jedini klub kome u ovom trenutku dugujemo pare. U tom segmentu je zapravo urađeno najveće smanjenje i otplata duga. Sa druge strane, najmanje smo vraćali dugove i obaveze prema agentima i agencijama - tu je dug bio 4,9 miliona evra, a sada je 4,3 miliona".

Najviše se izdvaja na porez.

"Poreski dug iznosi 24.000.000 evra. Prošle godine je napravljen reprogram, a od 1. aprila ove godine plaćamo rate. Zato nam je neophodna prodaja igrača. Niko neće da čeka. Svakog meseca, uz tekuće obaveze koje redovno plaćate, za porez mora da se izdvoji 400.000 evra. Ko će te pare da vam da?. Država pomaže kada je u pitanju monitoring, ali ne postoji niko ko će da dođe i da vam svakog meseca daje novac za troškove i plate. Šansa za to ne postoji. Najtragičnije mi je kada vidim ljude koji razmišljaju kao u prošlim vremenima - u stilu 'daće neka državna firma, platiće oni, zadužićemo se pa ćemo vratiti'. Toga više nema. Nema više zlatnog rudnika, niti zlatnih koka koje donose džakove para. To morate sami da stvorite.“

Ljajić se osvrnuo i na tezu da veći budžet automatski donosi rezultat.

"Novac nije garancija da ćete napraviti rezultat. Sve se vraća na priču o odgovornosti - ako pogrešite sa igračima i ponašate se neodgovorno, idete direktno u kanal. Ako kažete 'dovešću pet igrača, baš me briga, nešto ćemo pogoditi', to je najosetljivija stvar. Partizan je došao u ovu situaciju upravo zbog toga. Imali smo velike plate od 50.000, 48.000 ili 42.000 evra mesečno za čoveka koji sedi na klupi ili uopšte nije među 22 igrača u protokolu! A vi svakog meseca morate da izdvojite 35.000 evra za njegovu platu. To je upropastilo Partizan."