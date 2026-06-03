-Razgovarao sam sa Karlosom, njegov oporavak dobro ide. Daj bože da bude spreman za US open - rekao je Ferer.

Sam Alkaraz je juče okačio na društvene mreže snimak kako trenira ali na neuobičajen način. Reket drži samo u levoj ruci, dok desnom zamahuje u prazno. Njegov veliki problem je ručni zglob desnice.

-Jako je važno da se ne vraća na teren dok se potpuno ne oporavi. To je sport, povrede su njegov neizbežni deo.

Ferer je ipak optimista pred završnicu Dejvis kupa. Špance sredinom septembra čeka gostovanje u Santjagu, a onda, ako se pobednički vrate iz Čilea, završni turnir u Bolonji.

-Rafael Hodar će imati priliku da odmah debituje – prezadovoljan je bivši broj 3 svetske liste novim adutom španske reprezentacije.- On bi mogao mnogo da doprinese da osvojimo novu Salataru. Siguran sam da će u budućnosti doneti mnogo uspeha španskom timu. Ima samo 19 godina i mnogo kvaliteta.