Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je danas selekciju Tajlanda rezultatom 3:0, po setovima 26:24, 25:22, 25:19 u prvoj utakmici grupe C prve sedmice Lige nacija, koja se igra u kineskom Nanđingu.

Meč je trajao 81 minut. Najefikasnija u selekciji Srbije bila je Aleksandra Uzelac sa 17 poena, dok je Anja Zubić dodala 13.

U reprezentaciji Tajlanda najbolje su bile Papačaja Fontam, Sasipaporn Jantavisut i Pimpičaja Kokram, koje su zabeležile po sedam poena.

Odbojkašice Srbije će naredni meč u Nanđingu odigrati u petak od 13.30 časova protiv Poljske. Srpske odbojkašice potom očekuju dueli protiv Kine (subota, 13.30) i Belgije (nedelja, 9.00).

Po završetku turnira u Kini odbojkašice Srbije će otputovati na Filipine gde će biti odigrana druga sedmica Lige nacija.