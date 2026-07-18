Odbojkaši Srbije poraženi su od Nemačke u Beogradskoj areni sa 3:2 u setovima (21:25, 26:28, 25:16, 25:18, 15:13), čime su izgubili sve šanse za plasman na finalni turnir Lige nacija.

"Orlovi" su imali vođstvo od 2:0 u setovima, ali ni to nije bilo dovoljno za pobedu. Naš tim je odigrao odličan prvi set koji je kontrolisao od početka do kraja. U drugom je viđena prava drama, ali je Srbija dobila i taj deo igre i došla nadomak trijumfa.

Međutim, "orlovi" su nakon toga potpuno stali. Nemci su treći i četvrti set ubedljivo rešili u svoju korist, pa se otišlo u odlučujući.

Tada je usledio vrhunac drame. Srbija je povela 12:10, ali su igrači Nemačke sa tri vezana poena preokrenuli rezultat i potom priveli meč kraju.

Najefikasniji u reprezentaciji Srbije bio je Veljko Mašulović sa 20 poena, dok je Pavle Perić postigao 13. U selekciji Nemačke istakao se Erik Rer sa 22 poena.

Odbojkaši Srbije će poslednji meč u Ligi nacija igrati sutra od 20 časova protiv Slovenije.

Plasman na završnicu LN izboriće domaćin Kina i još sedam najboljih reprezentacija.