Šampion naše zemlje nije imao mnogo sreće, pošto će se susresti sa Skandićijem (Italija) i Ezačibašijem (Turska), kao i jednim timom koji će prethodno morati da prođe put kvalifikacija.

Naravno, to znači da će u Obrenovac stići Maja Ognjenović, zajedno sa svojom koleginicom Majom Aleksić, koje nastupaju za Skandići, jedan od najvećih favorita za plasman u sam finis Lige šampiona.

Sa druge strane, još jedna srpska reprezentativka stiže u Obrenovac, pošto će Aleksandra Uzelac morati da se suprotstavi TENT-u i opravda ulogu favorita, dok se Obrenovčanke nadaju senzaciji u čuvenom "Domu kulture" (Sportsko-kulturni centar u Obrenovcu).

Šampion Evrope - Vakifbank, za koji nastupaju Tijana Bošković, Aleksandra Jegdić, Katarina Dangubić i Vanja Ivanović, igraće protiv UNI Opolea, Miluza i tima iz kvalifikacija.