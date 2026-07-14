Srbija prvi meč igra protiv Turske, a na spisku su: Tehničari: Nikola Jovović, Vuk Todorović, Aleksa Batak; Korektori: Veljko Mašulović, Aleksandar Šoša; Libera: Vukašin Ristić, Stefan Negić; Blokeri: Aleksandar Nedeljković, Nemanja Mašulović, Aleksandar Stefanović, Stefan Kokeza, Andrej Rudić; Primači: Miran Kujundžić, Pavle Perić, Nikola Brborić, Vuk Kulpinac, Lazar Marinović i Žarko Ubiparip.



Srpski tim će sve mečeve igrati od 20 sati, a posle Turske slede Ukrajina (četvrtak), Nemačka (subota) i Slovenija (nedelja).



Srbija je trenutno 11. na tabeli sa 12 bodova i skorom 4-4.



Plasman na završni turnir, od 29. jula do 2. avugsta u Ningbou, u Kini, pored domaćina izboriće još sedam reprezentacija.