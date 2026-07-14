Radovan Pankov je odlučio da je vreme za novi izazov u karijeri. Nekadašnji igrač Crvene zvezde je tako iznenadio mnoge izborom kluba, a u tome je i uspeo.

Karijeru će nastaviti u Indoneziji, u redovima Persidže iz Džakarte.

Iako je i dalje u godinama kada može da pruži i dalje dobre partije u Evropi, ipak se odlučio za transfer u Indoneziji, gde se očekuje da bude jedan od nosilaca tima.

- Dolazak u Persidžu za mene predstavlja veoma uzbudljiv novi izazov. Dolazim sa velikom motivacijom da pomognem ekipi, pružim svoj maksimum na svakoj utakmici i borim se zajedno sa saigračima kako bismo ostvarili ciljeve kluba. Znam da klub ima dugu istoriju i neverovatnu bazu navijača. Radujem se što ću brzo upoznati ekipu, prilagoditi se indonežanskom fudbalu i uzvratiti klubu na ukazanom poverenju kroz naporan rad i konstantne dobre igre - rekao je Pankov.

Predsednik kluba iz Džakarte je prezadovoljan ovim potpisom.

-Radovan poseduje kvalitet, iskustvo, karakter i mentalitet koji su nam potrebni za jačanje odbrane. Njegovo iskustvo u nekoliko evropskih takmičenja pokazuje da je navikao da se nosi sa pritiskom i izazovima na visokom nivou. Nadamo se da će njegovo iskustvo doneti stabilnost u zadnjoj liniji i pomoći u podizanju nivoa igre čitavog tima, pomoći timu i na terenu, ali i van njega. U Persiji verujemo da Radovan poseduje posvećenost i kvalitet da bude ključni deo našeg puta tokom naredne dve sezone - istakao je Mohamad Prapanca.

Pankov je svoje najbolje igračke godine proveo u dresu Crvene zvezde. On je sa crveno-belima iz Beograda osvojio četiri titule prvaka Srbije, a uz to je bio deo ekipe koja je igrala u Ligi šampiona.