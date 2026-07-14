Ulaznice za start nove sezone fudbalske Superlige Srbije protiv Mačve od utorka će biti u onlajn prodaji, saopšteno je iz FK Crvena zvezda.
Zvezda će pohod na 10. uzastopnu titulu početi u petak od 20 časova na stadionu “Rajko Mitić” protiv povratnika u elitno društvo.
Karte će na blagajnama biti dostupne u četvrtak od 10 do 18 časova, kao i u petak, na dan meča od 12 sati do početka utakmice.
Cene ulaznica su sledeće:
Sever - 400 dinara
Istok - 500 dinara
Zapad - 700 dinara
Tribina “Siniša Mihajlović” - 1400 dinara.
Komentari (0)