Ulaznice za start nove sezone fudbalske Superlige Srbije protiv Mačve od utorka će biti u onlajn prodaji, saopšteno je iz FK Crvena zvezda.

Zvezda će pohod na 10. uzastopnu titulu početi u petak od 20 časova na stadionu “Rajko Mitić” protiv povratnika u elitno društvo.

Karte će na blagajnama biti dostupne u četvrtak od 10 do 18 časova, kao i u petak, na dan meča od 12 sati do početka utakmice.

Cene ulaznica su sledeće:

Sever - 400 dinara

Istok - 500 dinara

Zapad - 700 dinara

Tribina “Siniša Mihajlović” - 1400 dinara.