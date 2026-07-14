Tamošnja policija i Uskok jutros su krenuli u novu antikoruptivnu akciju, javlja "Jutarnji list", a jedan od uhapšenih je i nekadašnji reprezentativac Hrvatske.

Kako se nezvanično saznaje, pored njega je uhapšena i bivša šefica Odeljenja za turizam pri službi za imovinsko-pravne poslove Šibensko-kninske županije, Neda Livljanić.

Razlog za hapšenje, prema pisanju Jutarnjeg lista, leži u činjenici da je fudbaler Dario Šimić upravo preko Livljanić nezakonito dobio potrebne dozvole za kamp u Tisnom. Zanimljivo je da je ista žena već bila privođenja zbog sličnih optužbi.