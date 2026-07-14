Fudbalske reprezentacije Francuske i Španije večeras od 21 sat u Dalasu igraju prvo polufinale Mundijala.

Biće to duel aktuelnih vicešampiona sveta i zvaničnog prvaka Evrope, ekipa koje su prema mnogim mišljenjima najviše pokazale na turniru, pa meč sa pravom nosi epitet "finale pre finala".

Prenos meča je na kanalima RTS 1 i Arena sport Premium 1.

Francuska je u grupi pobedila Senegal (2:1), Irak (3:0) i Norvešku (4:1), zatim je izbacila Švedsku (3:0), Paragvaj (1:0) i u četvrtfinalu Maroko (2:0).

Gol razlika 15:2.

Španija je posle neočekivanog startnog remija sa Zelenorstskim Ostrvima (0:0), pobedila u grupi Saudijsku Arabiju (4:0) i Urugvaj (1:0), pa u nokaut fazi Austriju (3:0), Portugal (1:0) i Belgiju (2:1). Gol razlika 11:1.

Španci su dobili dva poslednja meča - prošle godine u polufinalu Lige nacija 5:4 i polufinale EP 2024 rezultatom 2:1, dok su Francuzi 2021. godine slavili u finalu Lige nacija 2:1.

U drugom polufinalu sutra se u Atlanti sastaju Engleska - Argentina.

Finale je u nedelju od 21 sat u Njujorku.