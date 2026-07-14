Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde i ljubimac "delija" In Bom Hvan trebalo bi uskoro da postane novi igrač Porta, piše "A Bola".

Korejac će dobiti platu od 1.500.000 evra po sezoni, dok bi Portugalci trebalo Fejenordu da plate 7.000.000 evra.

Pominjao se i eventualni povratak na "Marakanu", ali od toga neće biti ništa.

Odigrao je 54 meča za Fejenord, upisao četiri gola i osam asistencija. Zvezdaši ga pamte kao jednog od najboljih fudbalera koji je nosio crveno-beli dres u prethodnooj decdeniji.