Povodom starta sezone i utakmicom sa Mačvom, klub se oglasio i objavio kada počinje prodaja karata za taj meč i kolika je cena.

Ulaznice za start nove sezone fudbalske Superlige Srbije protiv Mačve od utorka će biti u onlajn prodaji, saopšteno je iz FK Crvena zvezda.



Zvezda će pohod na 10. uzastopnu titulu početi u petak od 20 časova na stadionu “Rajko Mitić” protiv povratnika u elitno društvo.



Karte će na blagajnama biti dostupne u četvrtak od 10 do 18 časova, kao i u petak, na dan meča od 12 sati do početka utakmice.



Cene ulaznica su sledeće:



Sever - 400 dinara



Istok - 500 dinara



Zapad - 700 dinara



Tribina “Siniša Mihajlović” - 1400 dinara.