Neobične vesti stižu iz Španije! Jedan od najboljih tamošnjih tenisera poslednjih godina Roberto Bautista Agut, s izuzetkom slavnog Rafaela Nadala, završio je profesionalnu karijeru u aprilu tekuće godine, ali to neće biti njegov „poslednji ples“ u sportu.

Naime, posle 21. godine zapaženje karijere, Agut će nastaviti da se bavi – fudbalom! Da, istina je. Potpisao je Els Ibarsos i u avgustu ga očekuje početak priprema za novu sezonu. U pitanju je mali klub udaljen 13 kilometara od njegovog rodnog mesta, koji je minule sezone izborio plasman u Primeru FFCV, sedmi rang španskog fudbala.

Agut (38) nikada nije krio da obožava fudbal. Navijač je Viljareala.

- Sa 20 godina još sam sanjao da dajem golove, a ne da osvajam ATP titule. Izbor između tenisa i fudbala bio je sigurno jedna od najtežih odluka u mom životu, jer mi je fudbal oduvek mnogo značio i ostao sam njegov veliki zaljubljenik - rekao je za Superdeporte.

On je tokom teniske karijere osvojio 12 ATP titula i zaradio preko 20 miliona dolara.