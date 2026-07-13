Najbolje rangirana srpska teniserka Lola Radivojević nazadovala je za osam pozicija na najnovijoj WTA listi i trenutno je 156. teniserka sveta sa 492 boda, dok je Beloruskinja Arina Sabalenka ostala prva sa 8.550 bodova.



Elena Ribakina je zadržala drugo mesto na WTA listi sa 8.143 boda, dok je Džesika Pegula na trećoj poziciji sa 6.301.

Koko Gof je četvrta teniserka sveta, a Mira Andrejeva je petoplasirana.

Finaliskinja Vimbldona Karolina Muhova napredovala je za pet pozicija i sada je šesta na WTA listi, a nova šampionka grend slema u Londonu Linda Noskova je sa 12. pozicije došla na sedmu.

Među prvih 10 nalaze se Iga Švjontek, Amanda Anisimova i Elina Svitolina.

Teodora Kostović je 159. teniserka sveta sa 482 boda, Mia Ristić se nalazi na 266. mestu na WTA listi sa 275, a Olga Danilović je 268. teniserka sveta sa 273.